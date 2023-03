Kortfilmfestival Leuven start netwerk voor filmdiscours

Om het kritische debat en de intensieve betrokkenheid bij de Europese film te bevorderen, hebben zes kortfilmfestivals uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, België, Slovenië en Litouwen hun krachten gebundeld in het European Network for Film Discourse (The END). De nieuwe alliantie ontvangt de komende twee jaar EU-financiering via het ‘Creative Europe - MEDIA’ programma. “Het netwerk bestaat uit Filmfest Dresden (DE), Vienna Shorts (AT), Lago Film Fest (IT), Kortfilmfestival Leuven (BE), FeKK Ljubljana Short Film Festival (SI) en Vilnius International Short Film Festival (LT). Het hoofddoel is het bevorderen van een kritisch filmdiscours door en voor een jongere generatie. We willen jonge mensen vertrouwd maken met een bloeiend Europees filmlandschap. Dit doen we via coöperatieve workshops en verschillende collectieve activiteiten. Dat het netwerk zichzelf het acroniem The END heeft gegeven met een knipoog, is ook niet voor niets. Zowel Europese cinema als filmkritiek worden graag dood verklaard. Wanneer ‘The End’ verschijnt in klassieke cinema betekent dat meestal ook het begin van de discussie over de film. Dat leek ons een mooie analogie”, aldus netwerkcoördinator Anne Gaschütz uit Dresden. Nog dit: The END reikt ook een nieuwe filmprijs uit ter waarde van 1.000 euro, in samenwerking met Talking Shorts.