Koop je kleren eens in het historische stadhuis

LEUVEN Deurwaar­der neemt inboedel Den Beiaard van LEEF-oprichter David Nijs mee: “Boekhoud­kun­dig foutje”

Brasserie Den Beiaard aan het Ladeuzeplein in Leuven zal even gesloten blijven. Een deurwaarder heeft er donderdag de inboedel weggehaald. En dat is opnieuw een streep door de rekening van zaakvoerder en horeca-ondernemer David Nijs (38). “Morgen koop ik mijn spullen terug en maandag zijn we opnieuw open”, nuanceert Nijs.

10:00