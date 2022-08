Koninklijk Verbond der Jaartallen is klaar voor het jaarlijkse Festival: “Dit jaar is er nog een leuke extra in samenwerking met Erfgoedcel Leuven”

September is naar goede gewoonte een topmaand van de Mannen van het Jaar die overigens erkend zijn als Unesco Werelderfgoed voor wie het nog niet zou weten. Ook dit jaar staat er heel wat op het programma in het kader van het Festival der Jaartallen. “Het was een zomer met tal van activiteiten, festivals en evenementen in Leuven maar het beste moet nog komen. Hét hoogtepunt waar vele Leuvenaars naar uitkijken is uiteraard Leuven Kermis die de eerste weken van september heel wat volk op de been brengt in de stad. Ook de Mannen van het Jaar brengen ambiance want na een generale repetitie op 9 augustus met de Meyboomplanting door de Mannen van 1979 is het de hoogste tijd om op 3 september de Mannen van 1972 te vieren. Een week later, op zondag 11 september, is het dan weer tijd voor onze Jaartallendag met de 66ste Jaartallenoptocht. We eindigen ons drieluik traditioneel met de 48ste Speciale Kinderdag Arthur Dewit op woensdag 14 september. Zoals gewoonlijk nodigen we een vierhonderdtal kinderen met een kwetsbare achtergrond uit om plezier te maken op Leuven Kermis. Dit jaar is er nog een leuke extra want in samenwerking met de Erfgoedcel Leuven organiseren we in de wandelzaal van het historisch stadhuis de tentoonstelling ‘Jaartallen in de kijker’. Iedereen kan langskomen tussen 3 en 18 september. Meer details volgen nog via de Erfgoecel.”