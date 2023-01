Komt er ook in Leuven een Gele Doos?

Om de vraag te beantwoorden of er in Leuven ook een zogenaamde Gele Doos wordt ingevoerd, is het van belang om eerste de vraag te beantwoorden waarover het precies gaat. Een Gele Doos is een soort van box waarin alle belangrijke persoons-, contact- en medische gegevens van een individu worden bewaard. De herkenbare gele doos biedt medisch personeel, politie of brandweer de kans om snel cruciale gegevens terug te vinden tijdens een interventie. In heel wat gemeenten en steden werd de Gele Doos al ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan Aarschot, Geel, Mol, Gent, Overijse, Schilde en Vorselaar. In Leuven is dat nog niet het geval maar N-VA-gemeenteraadsleden Katelijne Dedeurwaerder en Veerle Bovyn stellen voor om dat zo snel mogelijk te doen. “De doos is vooral bedoeld voor senioren of personen met een chronische aandoening en kan best bewaard worden in de koelkastdeur. De koelkast is een goede plaats om de doos te bewaren omdat het een herkenbare plek is voor hulpverleners”, klinkt het. “De eigenaar van de doos kleeft ook een bijbehorende sticker aan de binnenkant van de voordeur waardoor hulpverleners onmiddellijk weten of er een dergelijke doos aanwezig is in de woning. We stellen voor om de Gele Doos ook in Leuven in te voeren in samenspraak met woonzorgcentra, huisartsen, thuiszorgdiensten, hulpdiensten en de eerstelijnszone. De verdeling zou kunnen verlopen via de apotheken. De stad Leuven kan uuiteraard ook helpen bij de promotie van het initiatief.”