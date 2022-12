Komt er na 23 jaar einde aan Leuvense kunstatelier Pieter Janssens? “Ik hou nog de helft van mijn ruimte over en de prijs vervijfvoudigt”

Janssens knapte het gebouw eigenhandig op en droeg al die tijd met veel respect zorg voor dit industriële erfgoed. De laatste jaren is de buurt rond de Molens zeer levendig geworden. Samen met andere bewoners werd Janssens de drijvende kracht achter buurtwerking Vaartkater. Janssens maakt vooral grote werken en kan dus best wat ruimte gebruiken om zijn creatieve geest de vrije loop te laten. “In januari 2023 wil stad Leuven de helft van mijn werkruimte afnemen en zal mijn huurprijs per vierkante meter vijf maal duurder worden. Zo is het een onbegonnen zaak om in mijn atelier te kunnen blijven”, stelt Janssens.

Leegstand

In 2012 heeft Janssens de expositie ‘Set Off’ georganiseerd, een tentoonstelling om de leegstand in de Molens aan te kaarten. De Spacewalker boven zijn atelier is nog steeds een stille getuige van deze wake-up call. “Ironisch genoeg maakt de stad het het mij nu heel erg moeilijk om in mijn atelier te kunnen blijven, ondanks dat ik mijn ruimte en kennis wil delen met andere organisaties in de Maakleerplek.” Janssens startte een petitie om de stad Leuven op andere gedachten te brengen. “Aftellen naar 2023? Ik kijk er niet naar uit. Tenzij er snel een oplossing komt voor mijn atelier zodat ik m’n werk verder kan zetten in de mooie Vaartkom. Aan ruimte in de Molens van Orshoven is er geen gebrek, aan gezond verstand en goodwill van het stadsbestuur wel”, zucht de kunstenaar. De teller van de petitie staat ondertussen op meer dan zeventig handtekeningen.