Komt braderie op De Langste Dag in de problemen door nieuwe wet tegen soldenfraude? “Overheid maakt het de handelaars extra moeilijk”

Belgisch fenomeen

Toch is Katrien Houtmeyers niet helemaal gekant tegen de nieuwe regels want de ‘geest’ van de wetgeving kan ze wel volgen. “In het verleden gebeurde het soms dat winkeliers hun prijzen net voor de soldenperiode verhoogden om nadien fikse kortingen te kunnen geven. In de praktijk betaalde de klant dus niet veel minder voor een bepaald artikel tijdens de solden. Verschillende consumentenorganisaties kantten zich terecht tegen deze praktijken waardoor Europa nu een nieuwe richtlijn opstelde. Die richtlijn verplicht winkeliers om een referentieprijs te vermelden bij hun artikelen waarop ze kortingen geven. Een referentieprijs is de laagste prijs die in de 30 voorbije dagen werd toegepast en zo voorkom je dat een handelaar misleidende kortingen kan geven. Dat is goed want de transparantie verhoogt met een hoger consumentenvertrouwen tot gevolg. Ik juich dat toe maar er is een keerzijde aan de medaille. De braderieën -die vaak voor de soldenperiode plaatsvinden- komen in de problemen. Een voorbeeld? Een winkelier die tijdens een braderie in juni een korting wil geven, moet deze prijs tijdens de solden in juli afficheren als referentieprijs. Als hij daar nog eens korting op moet geven, komt hij wellicht zelf in de problemen. Voor onze handelaars is dat onmogelijk. De enige optie die winkeliers nog rest om alsnog deel te nemen aan een braderie is te werken met koppelverkopen want die vallen niet onder de nieuwe richtlijn. Ze zouden het principe ‘1+1 gratis’ kunnen toepassen maar het blijft erg jammer dat traditionele kortingen in juni haast onmogelijk zijn geworden door de nieuwe wetgeving. N-VA onthield zich dan ook bij de stemming en we plaatsen net zoals UNIZO een kanttekening bij de Europese richtlijn.”