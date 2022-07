Koersfiets gestolen uit garagebox in Heverlee

Leuven Dronken bestuur­ster (53) botst tegen geparkeerd voertuig en blijft gas geven

Woensdag omstreeks 17.30u reed een 53-jarige autobestuurster in de Pastoor Bellonstraat in Wijgmaal, ter hoogte van turnzaal Ymeria, tegen een geparkeerd voertuig. Nadien bleef de vrouw in de auto zitten en gaf ze herhaaldelijk gas terwijl de motor in vrijloopstand stond.

30 juni