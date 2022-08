Koersfiets gestolen uit berging

Leuven TERRASTIP. Berlijnse cool in hartje Leuven bij Stelplaza: “Nee, de muziek mag niet stiller”

De Diestsepoort herbergt een geheim. Wie de moeite doet rondslingerende skateplanken te ontwijken op het kasseiweggetje achter de busstalplaats, vindt het verborgen pareltje Stelplaza. Met een Jungle Joy van de tap, een ovenverse pizzapunt in de hand en de reggaeset van dj Creativ Dubs op de achtergrond is het Berlijngevoel onder de zonnegele parasols springlevend. “Het is wat zoeken, maar zo hebben we het graag.”

11 augustus