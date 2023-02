KnuffelKaffee in Hal 5

De stad Leuven stapt samen met AAP vzw in een project met plusbaasjes. Kort samengevat: baasjes van huisdieren en plusbaasjes kunnen elkaar tegemoet komen zodat de trouwe viervoeters zo weinig mogelijk eenzame momenten kennen in hun leven. Om het project een goede start te geven, wordt er op maandag 13 maart een KnuffelKaffee georganiseerd in Hal 5 in Kessel-Lo. Baasjes en kandidaat-plusbaasjes leren elkaar beter kennen tijdens dit event en uiteraard is ook het huisdier welkom. “Geniet van een hapje, drankje of fijne babbel. De mensen van AAP vzw vertellen je tussen 19 en 22 uur meer over plusbaasjes en beantwoorden al je vragen over dit project”, klinkt het. Het KnuffelKaffee is gratis maar inschrijven is wel verplicht: www.leuven.be/knuffelkaffee