Klinkende namen op nieuw boekenfestival ‘Druk in Leuven’

Voetbal 1A Ly­on-huur­ling Cenk Özkacar (OHL) weet nog niet waar z’n toekomst ligt: “Focus ligt eerst op deze twee matchen”

Het einde van het seizoen nadert voor OH Leuven. Het besef dat Play-Off 2 onhaalbaar wordt, dringt stilaan door. De opbouw voor volgend jaar wordt al in gang getrokken. Of dat met of zonder verdediger Cenk Özkacar is, dat is nog een vraagteken.

31 maart