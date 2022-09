Klimaathuis Leuven in volle voorbereiding

Energie is een ‘hot topic’ en het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap zal komen in de gestegen energieprijzen. De stad Leuven was al voor de ongeziene stijging volop bezig met duurzaamheid in het kader van de klimaatopwarming maar schakelt nu toch nog een versnelling hoger. Zo wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een energiehuis. “In het verleden stond er een coöperatieve in voor de werking rond energiemaatregelen zoals bijvoorbeeld premies voor duurzame investeringen. Daarna kwamen de activiteiten terecht bij een intercommunale. Nu willen we gaan naar een one-point-shop. Alles onder één dak, zeg maar, zodat de Leuvenaar vlot zijn of haar weg kan vinden in alles wat met energie te maken heeft. De bedoeling is dat je in het centrale punt van A tot Z geholpen kan worden met al je vragen. We nemen dit nu zelf in handen en wellicht krijgt deze nieuwe aanpak vorm onder de naam Klimaathuis Leuven.”