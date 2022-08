Kleding- en schoenenzaak Bristol is verhuisd

Leuven Stad Leuven onder­steunt oprichting Leuvens Zorgcen­trum na Seksueel Geweld: “Eind 2022 definitief onderdak in speciaal ingerichte afdeling op Campus Gasthuis­berg”

In juni 2022 opende het Leuvens Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) de deuren in UZ Leuven campus Gasthuisberg. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24 uur op 24 terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. “De huidige locatie is tijdelijk. Eind 2022 zal het centrum definitief onderdak krijgen in een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. De stad maakt 240.000 euro vrij voor de bouw hiervan”, zegt Lies Corneillie.

