‘King of the Ring’ op Autovrije Zondag in Leuven: “De ring is even van koning fietser”

Leuvenaars kunnen nu zondag naar hartenlust straten en pleinen innemen en genieten van de vrijgekomen ruimte tijdens Autovrije Zondag. Het programma van de veertiende editie is goed gevuld volgens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Autovrije Zondag heeft alweer alles in huis om ook dit jaar het vrolijke feest te worden dat het al meer dan tien jaar is. Er staan liefst veertig activiteiten op het programma. Het is de ideale dag om naar buiten te komen, om je buren te ontmoeten, om te flaneren in de verkeersvrije straten of om één van de vele gratis activiteiten mee te pikken. De stad Leuven stimuleert inwoners en verenigingen ook om de autovrije ruimte in te nemen en zelf iets te organiseren. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld heel wat buurtfeesten met rommelmarktjes en pleinspelen. Maar Autovrije Zondag is eveneens de ideale gelegenheid om alles over duurzame mobiliteit te weten te komen. Op infostands krijg je informatie over elektrische fietsen, aangepast vervoer, fiets- en autodelen. Wie wil, kan meteen ook een testritje maken met een nieuwe elektrische fiets. Of een ‘nieuwe’ fiets kopen tegen een scherpe prijs op de tweedehandsfietsenmarkt.”