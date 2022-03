Kinderopvang voor ieder kind via labo PINKO XL: “Elke dag brengen wij Nienke (1) met een gerust hart weg en halen haar met een grote glimlach weer op”

LeuvenHet Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) bouwt al zeven jaar aan meer inclusieve kinderopvang in de regio. Met succes want het aantal initiatieven dat openstaat voor inclusieve kinderopvang is in die periode gegroeid. Toch stelt het CIK vast dat ze eerder weinig opvangvragen krijgen voor kinderen met een complexe zorgvraag. “Om daar verandering in te brengen, lanceerde het CIK het innovatieve labo PINKO XL”, zegt schepen Bieke Verlinden (Vooruit).

Kinderopvang is er voor elk kind, ook voor kinderen met een beperking. Om hen de juiste opvang op maat te kunnen bieden, stimuleert het Leuvense Centrum Inclusieve Kinderopvang kinderopvanginitiatieven om samen te werken met organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan kinderen met een (vermoeden van) beperking. Enkel op die manier kunnen ouders van een kind met een beperking kwaliteitsvolle en toegankelijke opvang vinden ‘dichtbij huis’ en hun kinderen met vertrouwen achterlaten in professionele handen. Om nog een stap in de goede richting te zetten, is er sinds kort labo PINKO XL. Die afkorting staat voor ‘Pionieren IN de Kinderopvang’ en XL staat voor de stadsbrede samenwerking.

Lees ook Stad krijgt meer zorgzame buurten

Quote Uit gesprekken met ouders en zorgver­strek­kers blijkt dat het inclusieve opvangaan­bod te weinig gekend is en dat zowel ouders als zorgver­strek­kers onvoldoen­de op de hoogte zijn van de expertise en kwaliteit Schepen Bieke Verlinden (Vooruit)

“Uit gesprekken met ouders en zorgverstrekkers blijkt dat het inclusieve opvangaanbod te weinig gekend is en dat zowel ouders als zorgverstrekkers onvoldoende op de hoogte zijn van de expertise en kwaliteit die de inclusieve kinderopvanginitiatieven in Leuven kenmerkt”, zegt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn. “Om daar verandering in te brengen, startte het CIK met het innovatieve labo PINKO XL. Het doel is drieledig. In de eerste plaats wil het labo het aantal opvangplaatsen voor kinderen met een zwaardere zorgvraag uitbreiden via een buurtgericht aanbod en in de tweede plaats wil het labo de expertise van de ‘opvangvloer’ en van externe ondersteuners zoals kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen met elkaar matchen. Ten derde wil het labo de perceptie rond inclusieve opvang voor baby’s en peuters met een complexe zorgvraag veranderen, zowel bij ouders als bij toeleiders. PINKO XL zal na evaluatie nog verder uitgebreid worden want er wordt gezocht naar een duurzame verankering.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Nienke (1) brengt heel wat vreugde in kinderdagverblijf ’t Wit Konijntje. © Stad Leuven

Uit de praktijk blijkt dat er wel degelijk nood is aan een initiatief zoals PINKO XL. Dat blijkt onder meer uit het verhaal van Nienke. “Toen we plannen maakten om te verhuizen naar de regio Leuven wisten we niet of het zou lukken om een geschikte kinderopvang te vinden voor onze dochter Nienke van één jaar oud”, aldus de ouders van Nienke. “Door extreme vroeggeboorte heeft ze een voedingsprobleem waardoor ze afhankelijk is van sondevoeding. Als jonge ouders hadden we veel vragen. De inclusiecoach van Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) luisterde naar onze zorgen en wees ons op kinderdagverblijf ’t Wit Konijntje. Dat sluit qua groepsgrootte en motto erg aan bij onze verwachtingen. Belangrijker nog is dat ze de zorgvraag van onze dochter met twee handen hebben aangepakt. Wat wij als zeer prettig ervaren, is dat er vanuit het CIK en het kinderdagverblijf wordt gedacht in mogelijkheden en niet in problemen. Elke dag brengen wij onze dochter met een gerust hart weg en halen haar met een grote glimlach weer op!”

Vrolijke vriendin

Ook kinderbegeleidster Kaat ziet Nienke graag komen naar het kinderdagverblijf. “Nienke is een vrolijke meid die voor ons als begeleiders al meteen een grote glimlach klaar had”, klinkt het enthousiast. “Bij de vriendjes was het eerst even wennen maar al snel trok ze overal met onze andere peuters op ontdekking. De extra zorg nemen we er graag bij. De vriendjes weten intussen dat Nienke haar eten wat anders krijgt dan andere kindjes maar voor de rest is Nienke voor hen zeker niet ‘anders’ maar gewoon een vrolijke vriendin. Nienke zien groeien en genieten geeft veel voldoening en maakt het inclusief werken helemaal de moeite waard.”

LEES OOK