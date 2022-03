Kinderkleren, koffie en een goed gesprek met een vroedvrouw: concept-store Bobbie opende onlangs de deuren

LeuvenWaar vroeger zonnebank Sun Center was, is vandaag Bobbie: een concept-store met kinderkleren van 0 tot 8 jaar, maar ook een plek waar ouders terecht kunnen voor een koffie, een babbel met een vroedvrouw, of een zonnig terrasje om borstvoeding te geven. Uniek in de regio. “Er is een wereld voor mij opengegaan.”

“Onze hoofdbusiness zijn onze kinderkleren, maar we hebben ook een kleine selectie vrouwenkledij. Allemaal duurzame, Europese merken. Ook is er een horecaruimte voor een kop koffie en een stuk taart.” Aan het woord is Simke De Clerck (29). Zij vormt een derde van de groep vrouwen achter de kledingwinkel Thelma, slechts enkele deuren verderop. Nu is er ook Bobbie. De naam verwijst niet naar de hond van Kuifje. “We zochten een unisex naam. Omdat we drie sterke vrouwen zijn met een al even sterke mening hebben we over de naam toch wel even moeten discussiëren, maar Bobbie vonden we uiteindelijk allemaal mooi.” De naam verwijst ook naar de waarde die de winkel wil uitdragen. “Geen jongens- of meisjeskleren, maar kinderkleren. Wil een jongen graag een kleedje proberen, is dat prima.”

Stephanie Francois (30) en Charlotte Gielens (30) konden er vandaag niet bij zijn wegens een coronabesmetting. Maar het concept van de winkel kan worden teruggebracht naar hun ervaring als jonge moeder. “Tijdens het prille moederschap hebben ze heel hard gemerkt dat er weinig rekening wordt gehouden met jonge kinderen in de winkels. Als je gaat shoppen heb je ruimte nodig voor de buggy en de kinderen. Dat willen we jonge ouders hier bieden. Ook wanneer ze even uitpuffen bij een buggy bieden we een ruimte met speelgoed.” Een klimrek is er nog niet op het zonovergoten terras. “Dat komt er misschien nog wel van”, lacht Simke. “Zo’n opzichtig plastieken ding.” Nog een taboe dat Stephanie en Charlotte tegen het lijf liepen was borstvoeding. “Borstvoedingsvriendelijke cafés. Wat is dat eigenlijk? Allemaal goed en wel, maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Wij willen er hier de nadruk op leggen dat borstvoeding perfect normaal is.”

Volledig scherm Bobbie (Charlotte Gielens) baby- en kledingwinkel in Leuven. © Vertommen

Daarnaast wil Bobbie ook een toegankelijk aanspreekpunt zijn voor (toekomstige) ouders. “Charlotte is zelf ook vroedvrouw. Zij is hier het vaakst van ons drieën, en beantwoordt met veel plezier alle vragen. Daarnaast verhuren we ook een consultatieruimte. Een vroedvrouw van Bolle Buik zit daar wekelijks. Daarnaast proberen we maandelijks workshops aan te bieden over borstvoeding, de cyclus, enzovoort. Of waarom geen samenhorigheidsmomenten voor vrouwen die gelijktijdig zwanger zijn?” Zelf zette Simke nog geen kinderen op de wereld. “Ik geef toe dat er een wereld voor mij is opengegaan,” lacht ze. “Wanneer ik er dan zelf aan begin, ben ik alvast een expert.”

Volledig scherm Bobbie baby- en kledingwinkel in Leuven. © Vertommen