Kinderen leren robot programmeren tijdens STE(A)M-vakantiekampje

‘Cubetto en het onbewoonde eiland’, is de volledige naam van het leerrijke spel, en leren door te doen het grondbeginsel van de STE(A)M-kampjes. “Dit kamp is een ideale kans om de jonge generaties op een laagdrempelige en speelse manier te laten kennismaken met techniek en wetenschap. De workshops starten altijd met het aanleren van enkele basisvaardigheden, waarna de kinderen stap voor stap meer vrijheid krijgen om zelf te ontdekken wat mogelijk is,” zegt STE(A)M-coach Amy Kueninckx. Zo hoopt de Wetenschapsacademie de kinderen klaar te stomen voor verdere toekomstuitdagingen. “Daarom zetten we steevast in op leerrijke en uitdagende STE(A)M-activiteiten, zoals dit Cubetto-kamp voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Hier gaan ze op een laagdrempelige en speelse manier aan de slag met verschillende programmeeruitdagingen om zo hun passie voor STE(A)M te ontwikkelen en hen voor te bereiden op een studie of een job in techniek en wetenschap,” besluit teamcoördinator Pieter van Leemputten.