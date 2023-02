Kinderen digitaal aanmelden voor een plek in de basisschool kan vanaf vandaag

Het digitaal aanmeldsysteem werd in 2015 ingevoerd in Leuven. In 2020 schoven Bierbeek, Oud-Heverlee en Herent mee aan. “Zo maakten we een einde aan kamperen aan de schoolpoort. We maken het gemakkelijk voor de ouders en geven elk kind een gelijke kans op een plek in een school van keuze”, zegt Wadera. Broertjes of zusjes en kinderen van het personeel kwamen eerder al aan de beurt, maar vanaf vandaag is het aan de ouders van kinderen die werden geboren vanaf 2021 tot het zesde leerjaar, om zich aan te melden voor een plekje. Ook kinderen die willen veranderen van school kunnen een overstap aanvragen via het systeem. Ouders die minder digitaal vaardig zijn worden een handje toegestoken in verschillende buurtcentra.