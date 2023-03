Kinderdagbegeleiders bezielen collega’s in spe tijdens zevende Inspiratiedag Kinderopvang

Veronika mag speelter­rein Groefplein feestelijk openen : “Fijn dat we konden kiezen wat we leuk vinden”

De stad investeerde in de vernieuwing van de speeltuin op het Groefplein, tussen de Tervuursestraat en de Van Waeyenberghlaan. Kinderen kunnen er opnieuw naar hartenlust spelen en met de lente in zicht was het dit weekend tijd om het vernieuwde speelterrein in te huldigen. Niet enkel aan kinderen is gedacht, ook ouders en grootouders zijn er meer dan welkom.