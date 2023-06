Kinderartsen Heilig Hart pakken uit met informatieve app op kindermaat: “Dankzij Zico leren jonge patiënten op een speelse manier bij over hun ziekenhuisbezoek.”

Mijnenergie Minister Demir uiterst kritisch over Fluvius: “Je moet maar eens een eigenaar van zonnepane­len zijn”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) liet zich in het Vlaams Parlement bijzonder scherp uit over Fluvius. Dat zag Mijnenergie.be. Volgens Demir wijzen het aanslepende probleem van de uitvallende omvormers en de trage uitrol van het energiedelen erop dat de netbeheerder niet klaar is voor de energietransitie.