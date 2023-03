KIJK. Drugshond van Leuvense politie betrapt rusthuisbewoners op bezit illegale middelen

Kom nog even de benen losgooien op slotdag feestedi­tie Leuven Jazz of geniet van een gratis concert

De 10de editie van Leuven Jazz is op zijn minst een geslaagd succes. Deze straffe editie staat dan ook bol van straffe concerten, véééél volk en enthousiaste reacties. Vandaag sluiten ze af met een heel uitgebreide slotzondag. Wie dus nog even wil genieten van deze heerlijke muziek; mis je kans niet. Of wil je liever je benen nog eens losgooien? Trek dan maar meteen je dansschoenen aan!