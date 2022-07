Key Music wordt Van de Moer Instruments, nog steeds met Rudi en Stef: “Een muzikaal sprookje, met Stef als prins en ik als prinses met de baard”

LeuvenHet nieuws dat na acht jaar Keymusic Leuven een einde zou komen aan de instrumentenwinkel, en dus aan de vakkundige muziekexpertise van Stef Broos en Rudi Hegemann (60), sloeg in als een bom. Maar nog geen twee maanden na het aangekondigde vertrek staan de heren muzikanten er nog steeds, al is het dit keer onder de vlag van Van de Moer Instruments. “Hey hey, my my, rock ‘n roll will never die.”