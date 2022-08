Kevin Vanderauwera neemt definitief afscheid van Brasserie L’Etoile d’Or: “Laatste rechte lijn naar Frietcafé L’Etoile d’Or is nu ingezet”

Het was aangekondigd en het is bijna zover: Frietcafé L’Etoile d’Or wordt de opvolger van Brasserie L’Etoile d’Or aan de Tiensevest. Uitbater Kevin Vanderauwera nam zopas definitief afscheid van de zaak die vele jaren lang een vaste waarde was in Leuven en vooral bekend stond om de lekkere mosselen. Het was voor de voorzitter van Horeca Leuven een emotioneel afscheid van een mooi hoofdstuk in zijn horecacarrière maar voor elke deur die sluit opent er weer een nieuwe. Met die wijsheid in het achterhoofd begon Vanderauwera aan zijn nieuw avontuur in de Leuvense horeca en de werkzaamheden vorderen goed. Meer zelfs, het interieur van Brasserie L’Etoile d’Or is al helemaal verdwenen. Dat is ook nodig want op 5 september heropent de horecazaak onder de nieuwe naam Frietcafé L’Etoile d’Or. Die datum is overigens niet toevallig gekozen want op 5 september staat de Leuvense Jaarmarkt op het programma en laat de maandag van Leuven Kermis nu traditioneel een hoogdag geweest zijn voor Brasserie L’Etoile d’Or. Een betere dag voor de heropening had Kevin Vanderauwera dus niet kunnen kiezen of zoals Big Bill het zou bezingen in het Leuvense dialect: het wordt ‘Ne Schuenen Dag’.