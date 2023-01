Ketnetpresentator daagt middelbare leerlingen uit om zwerfvuil te verminderen in schoolomgeving

Eerder boekte EcoWerf al positieve resultaten na een soortgelijke uitdaging in middelbare scholen in Haacht en Keerbergen. “Leuven is de properste centrumstad van Vlaanderen dankzij de inzet van velen. Ik denk in de eerste plaats aan onze stadsmedewerkers die in weer en wind onze straten en pleinen proper houden, maar ook aan de vele Leuvenaars die hun afval meenemen of in een vuilnisbak gooien”, vertelt Leuvens schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). “Maar op sommige plaatsen kan het nog beter, zoals in de omgeving van scholen. Met deze challenge moedigen we middelbare scholieren aan om hun afval mee te nemen of netjes weg te gooien. Zwerfvuil is niet alleen storend, het verontreinigt ook de bodem en het water en het trekt ongedierte aan.”