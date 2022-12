Kessel-Lo opgeschrikt door golf van inbraken, daders werden gefilmd

In de Benedictijnenlaan konden de daders in de vooravond via een raam aan de achterzijde de woning betreden. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De daders konden ervandoor gaan met juwelen. Ook in de Kortrijksestraat werd diezelfde avond een raam geforceerd. Daar bestond de buit uit enkele tientallen euro’s cash en een jas. In de Boerenkrijglaan sloegen inbrekers zelfs tot driemaal toe. Nadat het alarmsysteem in de derde woning in werking trad zetten de daders het op een lopen. Ten slotte werd ook in de Heidebergstraat een woning doorzocht.