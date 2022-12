Kerstshoppen met muzikale noot: “Live muziek in winkelstraten”

In de weekends van vrijdag 9 tot en met zondag 11 december en vrijdag 16 tot en met zondag 18 december dompelt de stad Leuven shoppers helemaal onder in de kerstsfeer. Naast de gezellige kerstverlichting in de binnenstad, de Wintertuin op de Grote Markt en de Leuvense Kerstmarkt op het Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein krijgen ook de grote winkelstraten extra aandacht. Een hele waaier aan muzikanten zal op elk van die shoppingdagen in de namiddag live muziek brengen voor de bezoekers van de stad. “Van soloartiesten over jazzensembles tot showkoren: we voorzien voor ieder wat wils. Sommige muzikanten zullen rondwandelen in de stad, anderen zullen op straathoeken de aandacht trekken of net heel discreet het shoppinggebeuren van een feestelijke soundtrack voorzien”, aldus schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). Het volledige overzicht van alle bands vind je hier: visitleuven.be/kerstshoppen-met-live-muziek.