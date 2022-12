Kerstman kwam iets vroeger op Aarschotsesteenweg: “Geen cadeau, wel een petitie voor structurele energiemaatregelen”

PVDA Wijmgaal-Wilsele ging zopas bij de mensen thuis langs om hun gedacht te horen over de hoge energieprijzen. De lokale afdeling van de oppositiepartij vroeg meteen ook steun voor hun petitie om de overheden aan te zetten tot meer en betere maatregelen om de crisis te bezweren. “We hebben enkele voorstellen en via onze petitie vragen we steun voor de oplossingen die wij hebben bedacht”, vertelt Quinten Walraevens van de lokale PVDA-afdeling. “Zo stellen wij voor om de energieprijzen te verlagen en te blokkeren. Verder pleiten we voor een echte belasting op de woekerwinsten die energiebedrijven binnenhalen. We moeten de energiesector weer onder het dak van de overheid brengen. In Frankrijk zijn ze op de goede weg. De prijzen liggen er drie keer lager. Waarom moeten de mensen in België dan genoegen nemen met een aalmoes? Als je factuur maal vijf gaat, kom je er niet met de aangekondigde energiecheques. Er zijn mensen die de verwarming zelfs nog niet aangezet hebben met temperaturen tegen het vriespunt omwille van de onbetaalbare prijzen. PVDA trekt alvast de boze kerstmuts aan om te blijven strijden voor betaalbare energie voor iedereen.”