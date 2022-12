Kerstboom De Appel al voor vierde keer gestolen: “Misschien moeten we volgend jaar maar een lelijke boom zetten”

Binnen De Appel is de kerstsfeer alomtegenwoordig. Het personeel doet de bediening met een puntmuts up, terwijl de slingers en kerstballen fonkelen aan de muur. “We zitten op een boogscheut van de kerstmarkt, dus volgen we graag in die sfeer,” verklaart Elke de uitbundige eindejaarsversiering. Ook aan de gevel dwarrelen de lichtjes van de vensterbanken. Toch ontbreekt daar het belangrijkste decorstuk sinds woensdag: de kerstboom werd de nacht voordien meegenomen door een onbekende dader. “Het is altijd hetzelfde. Ze nemen alles mee wat niet vastgelijmd is,” zucht Elke.

Geen vendetta

Nochtans was de boom wel degelijk stevig verankerd. “We boren gaten door de stam en binden de boom vast aan de verkeerspaal. En toch wordt hij zo goed als ieder jaar gestolen,” zegt Elke. Het is over de jaren heen al de vierde keer dat een kerstboom wordt ontvreemd aan De Appel, al gelooft de zaakvoerder niet in een persoonlijke vendetta tegen het café. “We denken dat het een student geweest is. Onschuldig misschien, maar eigenlijk vinden we het best wel vervelend.” Woensdagochtend vond Elke een stuk lemmet van het mes dat werd gebruikt om de boom los te snijden. Vier dagen later ontbreekt van de dader nog steeds elk spoor. “Geen briefje in de bus, geen verontschuldiging. Ik reken er ook niet meer op. Al bij al mogen we blij zijn dit jaar: het lichtsnoer werd niet stuk getrokken.” Een klacht bij de politie kwam er evenwel niet.