Kelly (30), moeder van Haley (9), omgekomen bij verkeersongeval: “Een fantastische mama die veel mensen inspireerde”

Leuven Peukenzuil­tjes groot succes in Leuven, en dus plaatst stad er 40 extra

16:13 De peukenzuiltjes, waar rokers hun sigarettenpeuken in kunnen dumpen, worden in Leuven goed gebruikt. Het stadsbestuur heeft vorig jaar in mei zo'n 58 exemplaren laten bevestigen aan openbare vuilnisbakken in het centrum, en is van plan er 40 bij te plaatsen vanwege het succes.