Kelly (30), moeder van Haley (7), omgekomen bij verkeersongeval: “Een fantastische mama die veel mensen inspireerde”

Leuven Slechts één gevoel overheerst na Overlegco­mité: “Wat gaat er gebeuren na de sluiting van de horecater­ras­sen om 22 uur?”

25 april De beslissingen van het Overlegcomité voor de heropening van de terrassen op 8 mei worden door de Leuvense cafébazen met gemengde gevoelens onthaald. Hoewel ze hoopten op een sluitingsuur om 23 uur of zelfs middernacht is 22 uur een aanvaardbaar compromis voor de meesten. En toch is er grote bezorgdheid want wat staat er Leuven te wachten tussen 22 uur en middernacht?