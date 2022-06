Kavkaz: familiezaak brengt Oost-Europese lekkernijen naar Leuven

De naam van de winkel verwijst naar de streek waar de producten vandaan komen. “Kavkaz is een korte benaming voor de Kaukasische streek,” zegt Seda Abelyan (44), de mater familias van het gezin. Zelf heeft zij Armeense roots, maar het gezin verhuisde in 2005 naar Leuven. “Mijn man nam in 2014 een schoenmakerij over in Tervuren. Het was ook in 2018 de bedoeling de schoenmakerij in dit pand verder te zetten, maar dat plan veranderde gaandeweg.” Kavkaz werd een winkel met streekproducten. “In Leuven was er vroeger een gelijkaardige winkel, maar sinds de sluiting daarvan vond je die producten nergens meer. Met Kavkaz willen we een stukje Armenië opnieuw naar Leuven brengen." Typisch Armeens is de gemarineerde venkel, die niet te versmaden zou zijn volgens Seda zelf. “Ook cognac uit Armenië is echt wel bekend. En de wijn: Armenië is een echt wijnland.”