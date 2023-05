Kat-en-muisspel tussen politie en Leuvense studenten is schot in de roos: “Academiejaar afsluiten met uniek evenement”

Stripteke­naar Jean-Pol viert 80ste verjaardag met uniek item voor verzame­laars: “En er zijn slechts 150 exemplaren beschik­baar”

Wie kent de guitige bakkersjongen ‘Kramikske’, nog die allerlei avonturen meemaakt met zijn bakkersfiets? Als symbool voor de warme bakker groeide Kramikske uit tot één van de bekendste stripfiguren in het land, maar de populaire stripreeks werd stopgezet in 2010, na veertig jaar. Niet onlogisch, want geestelijke vader Jean-Pol ging stilaan met pensioen. En toch blijft het kriebelen: “Ik wou mezelf een cadeau doen voor mijn verjaardag, maar het werd uiteindelijk een cadeau voor alle fans van Kramikske”, klinkt het.