Kat De Laet (30) uit Leuven wint nu ook Young Photographer Award 2022 in Rome: “FEP Awards zijn de meest prestigieuze van Europa”

Je zou bij wijze van spreken kunnen stellen dat je plaveien kan leggen tot in Rome met alle mogelijke awards die tegenwoordig worden uitgereikt maar wat Kat De Laet uit Leuven zopas presteerde is toch bijzonder. Op de FEP Awards in Rome ging ze vlotjes aan de haal met de FEP Young Photographer Award en daarmee is ze niet aan haar proefstuk toe want eerder won de ‘kattenfotografe’ al enkele andere awards. “Deze award is wel bijzonder voor mij want de FEP Awards zijn de meest prestigieuze van Europa. Dit jaar ontvingen de FEP awards zo’n 2.600 foto’s die werden ingestuurd vanuit 26 verschillende landen. De foto’s werden beoordeeld door 32 internationale juryleden uit heel Europa. Volgend jaar wil mee strijden voor de FEP European Professional Photographer of the Year want gezien mijn leeftijd mag ik niet meer deelnemen bij de Young Photographer Awards”, vertelt Kat die de jury wist te betoveren met haar prachtige katten- en hondenfoto’s.