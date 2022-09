Karolina Robbeets is de nieuwe senioreninspecteur in Leuven: “Een doelgroep die mij nauw aan het hart ligt en waar we veel belang aan hechten”

Karolina Robbeets is vandaag officieel voorgesteld als de nieuwe senioreninspecteur in Leuven. In het lokaal dienstencentrum Ter Putkapelle in Wilsele ontving zij samen met collega-senioreninspecteur Patricia Van de Walle een zestigtal senioren tijdens een een barbecue met animatie. “Ik ben sinds 1995 werkzaam in politiezone Leuven”, vertelt Karolina. “Ik heb onder andere drie jaar interventie gedaan en de voorbije 18 jaar gaf ik verkeerslessen in het provinciaal-domein in Kessel-Lo. Ik ben heel blij dat ik nu Patricia mag vervoegen als senioreninspecteur. Het is een doelgroep die mij nauw aan het hart ligt en waar we met de hele politiezone veel belang aan hechten.”

Kennismaken

Het stadsbestuur van Leuven zet de laatste jaren steeds meer in op haar seniorenbeleid. “Het is een doelgroep die veel aandacht verdient”, vervolgt Karolina. “Het is een kwetsbare groep die zich helaas soms vergeten voelt. Onze taak als senioreninspecteur is hen leren kennen, een luisterend oor bieden en hen zo goed mogelijk helpen. We merken dat ze veel vragen voor ons hebben en we proberen hen ook zo goed mogelijk door te verwijzen naar alle juiste diensten. We hebben op dit kennismakingsmoment gepersonaliseerde boodschappentasjes uitgedeeld met daarin informatie over het aanbod van de senioreninspecteurs en wat we voor hen kunnen betekenen. De komende weken zullen we ook op verschillende markten in de Leuvense deelgemeenten staan om zoveel mogelijk oudere inwoners van Leuven te laten kennismaken met onze werking.”