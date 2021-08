Kankerpatiënt (71) in quarantaine nadat hij coronapatiënt op de kamer krijgt in UZ Leuven, familie verontwaardigd: “Hoe kan dit gebeuren?”

LeuvenFrancis (71), een man die al drie jaar tegen bot- en prostaatkanker vecht, werd een maand geleden opgenomen in UZ Leuven voor een probleem aan de nieren. Donderdag kreeg de zeventiger plots bezoek op de kamer: een man die net terugkeerde uit Turkije werd opgenomen. Even later bleek dat hij besmet was met COVID-19, maar ondertussen lag het duo bijna drie uur samen op een kamer. “Bij een spoedopname op een oncologische afdeling hebben 9 op de 10 patiënten hoge koorts, waardoor het moeilijk is om een onderscheid te maken in coronasymptomen of symptomen van de ziekte”, legt UZ Leuven uit.