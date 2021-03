Kandidaat-rectoren KU Leuven officieel bekend: het wordt Sels vs. Tytgat

Leuven FOTOREPO. Leuven geniet van een zonovergo­ten lentedag

30 maart Vandaag is officieel de warmste 30 maart ooit. Met temperaturen tot wel 23,8 graden is het maandrecord gesneuveld. En van die stralende lentezon genieten heel wat jongeren in Leuven. Met een fris biertje, cava of rosé in de hand heerst er een gezellige drukte in de studentenstad.