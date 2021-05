Kandidaat-rector Tytgat beschuldigd van plagiaat: “Een student aan de KU Leuven zou hiervoor opnieuw mogen beginnen aan zijn thesis”

Leuven Nog op zoek naar een lokaal cadeautje voor Moederdag? Check onze 10 tips!

29 april Zondag 9 mei vieren we Moederdag. La mama’s kunnen alvast getrakteerd worden op een terrasje, maar ook een origineel lokaal cadeautje zal hen ongetwijfeld plezieren! Onze redactie lijst 10 ideetjes op uit regio Leuven. Want elke mama is de beste van de wereld en verdient een attentie, toch?