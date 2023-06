Kandidaat-leerkrachten leggen eerste Vlaamse starttoets Nederlands af

Werchter kleurt roze voor Harry Styles: “We gaan gewoon een paar kilometer te voet”

Grote chaos was de verwachting, gemoedelijke zenuwachtigheid was de realiteit. Geen sprake van lange files maar wel van lange boa’s want die blijken populair bij de fans van Harry Styles. Wat de uittocht zal geven, valt nog af te wachten maar onze huisfotograaf Patrick Vertommen wandelde graag mee met de fans die één voornemen hadden: vandaag is roze...