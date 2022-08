Kamperen in de Leuvense binnenstad? Dat kan volgende week op Kamping Vélo: “Een unieke ontmoetingsplek waar iedereen welkom is”

Kamping Vélo is een pop-up kampeerplaats aan de Velodroom, een tijdelijke evenementenlocatie op het perceel van het voormalige Sint-Pietersziekenhuis, naast de Romaanse Poort. Je kunt er van 25 tot 28 augustus sfeervol overnachten in een tentje, deelnemen aan gezellige activiteiten en smullen van een lekkere maaltijd. De organisator, vzw Kontakt, wil inspirerende en spontane ontmoetingsplekken creëren waar iedereen welkom is. “We vormen een team van enthousiaste jongeren die zich op vrijwillige basis inzetten voor dit project,” vertelt initiatiefnemer Nele Verduyn. “We delen een voorliefde voor kamperen en een warm hart voor mensen, onze omgeving en de planeet.”

Vakantie in de Leuvense binnenstad

Op Kamping Vélo kunnen jong en oud komen genieten, gezinnen én vriendengroepen. Het is een unieke kans om een lokale vakantie door te brengen in de Leuvense binnenstad. Kampeerders kunnen een eigen tent meebrengen, of er eentje reserveren.

“Per nacht is er plaats voor ongeveer tien groepen of tenten, maar gewoon even langskomen voor een drankje of babbeltje kan ook. Snel je plaatsje vastleggen is dus wel de boodschap en kan via de website,” vertelt Ode Van Ussel, die de planning opvolgt. “’s Ochtends zijn er ontbijtpakketten te krijgen maar op zondag mag het wat uitgebreider met een brunchbuffet. ’s Avonds worden zelfgemaakte maaltijden geserveerd, er komt onder meer een mobiele pizzaoven langs. Ter vermaak zijn er activiteiten als yoga, een slow reading-uurtje en een sessie met Open Dansvloer. We organiseren een stadswandeling met Eetbaar (on)kruid en spelen een weerwolvenspel. Een perfecte afsluiter van de zomervakantie!”

Volledig scherm De vrijwilligers van Kamping Vélo Leuven gaan alles in goede banen leiden. © VZW Kontakt

Pay-what-you-can

Voor het kamperen werkt vzw Kontakt met een pay-what-you-can systeem, waarbij kampeerders aangeven wat ze kunnen missen. “Als een lager tarief het voor iemand makkelijker maakt om te komen, willen we hen er op die manier graag bij hebben. Wie wat meer kan missen, maakt het mogelijk dat anderen minder betalen,” legt medewerker Jasmien Beullens uit. “We werken samen met UiTPAS Regio Leuven. Wie een verhoogde tegemoetkoming heeft, betaalt 20% van de suggestieprijzen voor het overnachten en eten op Kamping Vélo. Alle activiteiten zijn sowieso gratis.”

In de zomer van 2019 streek Kamping Kontakt ook al een maand lang neer op de Philipssite en een jaar later organiseerden ze in samenwerking met Plaatsmaekers en in opdracht van Stad Leuven een reizend glampingconcept doorheen de Leuvense deelgemeenten. Na een jaartje pauze zijn ze deze zomer terug met hun nieuwe initiatief Kamping Vélo: een pop-up kampeerplaats met basisvoorzieningen, maar dan wel in het hart van de stad!

Kamping Vélo: 25 tot 28 augustus, Velodroom Leuven (Brusselsestraat 63/69)

