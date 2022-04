Kadans Science Partner neemt Intarsia gebouw in Leuven over: Arenberg Science Park wordt belangrijke Europese link

De overname van de aandelen van Intarsia Vastgoed van voormalig eigenaar familie Van Roey staat symbool voor de verdere uitbreiding van Kadans in België. Kadans breidde in 2021 voor het eerst uit naar België met de aankoop van Watson & Crick Hill in Louvain-la-neuve op 30 kilometer van het Arenberg Science Park. De Europese ontwikkelaar en investeerder van wetenschapsparken en universiteitscampussen heeft als doel om beide locaties met elkaar te verbinden en legt ook de link met het internationale netwerk. Op die manier worden samenwerkingen en innovaties versneld tussen de intussen al 24 campussen en science parken van Kadans in Europa. Het Arenberg Science Park staat gekend om zijn kennisintensieve focus en grenst aan het hoog aangeschreven onderzoekscentrum Imec en de Arenberg Campus van KU Leuven. “Kadans wil met de overname van Intarsia Vastgoed de ontwikkeling van het wetenschapspark helpen ondersteunen alsook haar voetafdruk in de sterk innovatieve omgeving vergroten. Het door Intarsia Vastgoed geëxploiteerde gebouw zelf bestaat uit vijf verdiepingen met ruim 5.500 m2 laboratorium- en kantoorruimten. Het gebouw is voor lange termijn volledig verhuurd aan organisaties die zich focussen op onderzoek en innovatie. Door de flexibele indeling met labs, pilot plants en kantoren voor meerdere innovatieve partijen past het gebouw perfect binnen de visie van Kadans. Het complex biedt ruimte voor samenwerking en ontmoetingen, iets waar Kadans binnen haar netwerk sterk op inzet”, klinkt het.