Kabouter Klus bezoekt dienst neonatologie UZ Leuven op Wereldprematurendag

Leuven Kunstencen­trum STUK in Leuven blijft langer gesloten dan voorzien: “Pas vanaf 10 maart 2023 weer open voor publiek”

De verbouwingen in kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven hebben vertraging opgelopen. De renovatie had eigenlijk al een maand achter de rug moeten zijn, maar dat is dus niet het geval. “We zullen pas vanaf 10 maart 2023 weer publiek kunnen ontvangen. Dat betekent jammer genoeg dat alle voorstellingen in STUK tot die datum geannuleerd of verplaatst worden”, aldus het STUK-team.

17 november