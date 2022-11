K-dolls veroveren Leuven: “Katoenen poppen bieden troost aan kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis”

Kiwanis Club Leuven zet zich al een halve eeuw in om projecten te steunen ten voordele van kinderen in en rond Leuven. Met de K-dolls gaan ze verder op de ingeslagen weg. “K-dolls is een rondreizende expo die de poppen van Kiwanis ondersteunt. De katoenen poppen bieden troost aan kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis en helpen de angst wegnemen. Dokters en verpleegkundigen over het hele land gebruiken de pop om uit te leggen hoe een ingreep zal verlopen en de kinderen kunnen erop tekenen”, vertelt Toon Tweepenninckx, voorzitter van Kiwanis Club Leuven. “Zowel de grote als de kleinere K-dolls zijn te koop. De opbrengst van het project gaat deels naar Fabota, de kinderwerking van buurtwerk ’t Lampeke”, vult secretaris Guy Lemaitre aan. “De grote K-dolls (220 cm, nvdr) helpen het project financieren zodat de ziekenhuizen de kleine poppen gratis kunnen verkrijgen. In Leuven wordt een eerste lading stoffen poppen geleverd aan de afdeling Pediatrie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart. Vanaf begin december zullen in de Bondgenotenlaan 26 grote vrolijke poppen opgesteld staan terwijl de kleine versies (40 cm, nvdr) in de etalages van de handelaars in het centrum tentoongesteld worden. Wie zijn of haar steentje wil bijdragen aan het wegwerken van kinderkansarmoede kan een unieke K-doll kopen via de website.” Meer informatie: www.kiwanisleuven.be