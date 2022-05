Juwelen gestolen tijdens inbraak

Leuven Legenda­risch café Carlisse staat over te nemen: “Tijd om nog meer van het leven te genieten”

De Carlisse…Vroeger stond de horecazaak op het Ladeuzeplein bekend als ‘het apennootjescafé, tegenwoordig is het eerder de zaak bij uitstek waar je het langst kan genieten van de zon met een originele gin-tonic voor je neus. Of van de woordspelingen van uitbater Nathan Schellens (56), al komt er een einde aan dat verhaal want Nathan en dochter Marie (27) zijn op zoek naar een overnemer. “Het WK wielrennen was een absoluut hoogtepunt in de voorbije veertien jaar”, klinkt het.

25 mei