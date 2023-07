Jubileumeditie van Meyboomplanting pakt uit met nieuwigheden

Jan Heremans en Erik ‘Droppie’ De Rop blikken terug op vijf jaar Leive Vloms: “Burgemees­ter Tobback was niet akkoord met de oorspronke­lij­ke naam van het festival”

Na een geweldige post-corona doorstart vorig jaar is Leive Vloms in 2023 toe aan het eerste officiële jubileum van het festival ten voordele van het het MS-centrum in Melsbroek. Leive Vloms bestaat immers al vijf jaar en dat is reden genoeg voor Jan Heremans en Erik ‘Droppie’ De Rop om terug te blikken op het ontstaan van het populaire festival op de Oude Markt in Leuven. “Ik blijf dromen van een medicijn tegen MS en ik weiger op te geven”, aldus Jan Heremans.