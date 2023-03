Journalist Eric Claes onverwacht overleden: diepe verslagenheid bij Handelen en Rome-liefhebbers S.P.Q.R.

Leuven is een journalistiek monument armer: Eric Claes is onverwacht overleden op 62-jarige leeftijd. Claes was in zijn carrière actief bij Het Nieuwsblad, Bouwkroniek en het Leuvense middenstandsblad Handelen. Zijn mooiste verwezenlijking was evenwel de oprichting van S.P.Q.R., een vereniging voor Rome-liefhebbers. “Met diepe verslagenheid vernemen we de dood van onze geliefde voorzitter”, klinkt het.

Droevig nieuws in Leuven want Eric Claes (62) is niet meer. De bekende journalist werd levenloos gevonden in zijn appartement in de stad waar hij carrière maakte als reporter voor Het Nieuwsblad. Eind jaren ’90 ruilde hij die job in voor magazine Bouwkroniek waar hij tot voor kort actief voor bleef met zijn pensioen in zicht. Eric Claes stond ook bekend als een kenner van de Leuvense middenstand en dat resulteerde in de oprichting van middenstandsblad Handelen, een initiatief van Middenstand Groot Leuven (MGL). Van dat magazine was hij tot aan zijn plotse dood de redactionele draaischijf.

Quote We zullen Eric missen als spil van de vereniging S.P.Q.R. en vooral als vriend. De leden van het bestuur zullen overleggen hoe het nu verder gaat met de vereniging S.P.Q.R.

Maar niet enkel in Leuven was de naam Eric Claes erg bekend. Ook in Rome was Eric -Don Enrico- Claes graag gezien. Uit liefde voor de stad van zijn hart richtte Claes S.P.Q.R. op, een vereniging voor Rome-liefhebbers. De vzw groeide uit tot één van de grootste verenigingen in Leuven en trok leden aan uit het hele land. Laatst organiseerde Eric Claes als voorzitter van S.P.Q.R. nog een grappa tasting in Leuven met een beroemde Italiaanse familie van grappamakers.

Enorme kennis

Bij S.P.Q.R. komt het onverwachte overlijden van Eric Claes erg hard binnen: “Met diepe verslagenheid vernemen we het plotse overlijden van Eric Claes die van bij de aanvang voorzitter was van de vereniging S.P.Q.R. Amper enkele dagen na zijn pensionering is hij totaal onverwacht heen gegaan. Ruim 25 jaar geleden begon Eric samen met enkele vrienden de vereniging en daarvan was hij zonder meer de drijvende kracht. De overweldigende stroom van nieuwsbrieven en de nog frequentere berichten met nieuws over Rome vloeiden uit zijn pen. De vereniging steunde voornamelijk op Erics enorme kennis van de stad, op zijn verbazingwekkende werkkracht en op zijn netwerk als journalist. Maar bovenal was Eric een bijzonder sympathiek man. Met iedereen kon hij boeiend én geboeid converseren: zo kende hij de meeste van de 500 verenigingsleden persoonlijk. Maar zijn werk als motor van de vereniging en als journalist belette hem niet te genieten van het leven. We zullen Eric missen als spil van de vereniging S.P.Q.R. en vooral als vriend. De leden van het bestuur zullen overleggen hoe het nu verder gaat met de vereniging.”

Volledig scherm De Leuvense vereniging S.P.Q.R. gaf jaarlijks de Romulus-prijs aan personen of organisaties die Rome en/of Italië op een positieve manier in de kijker hebben gezet. © Vertommen

Ook bij middenstandsblad Handelen is de verslagenheid groot. “Zondag hadden we nog contact via e-mail”, vertelt Yves De Pauw van MGL. “Helaas moesten we woensdag vernemen dat Eric ons verlaten heeft…Mijn keel zit dicht. Het is verschrikkelijk nieuws. Zo jong en net met pensioen.” Over de afscheidsplechtigheid is voorlopig nog niets bekend. Feit is dat de plotse dood van Eric Claes een golf van verdriet veroorzaakt in Leuven en ver daarbuiten.

