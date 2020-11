Josine (81) supportert op een uniek plekje voor de matchen van De Rode Duivels: “Fantastisch om ze eindelijk te zien spelen”

Leuven Leuven investeert in waterkwali­teit en efficiënt rioolbe­heer: “Weinig zichtbaar, maar fundamen­teel noodzake­lijk voor ons milieu”

8 november Woensdag werd een Pano-reportage uitgezonden over de rioleringen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat er in Vlaanderen nog zo’n 400.000 woningen niet zijn aangesloten op een riolering. In Leuven is dat een ander verhaal: “De stad investeert al langer in een efficiënt rioolbeheer. Het is een werk dat weinig zichtbaar is, maar zo fundamenteel noodzakelijk voor ons milieu”, stelt schepen van openbare werken Dirk Vansina.