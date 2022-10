Jorrit Ferket schenkt opbrengst van actie aan Zelfmoord1813: “Ik blijf kaarsen verkopen voor een beter mentaal welzijn van jongeren na de zelfdoding van mijn partner Maxime”

Na zes jaar komt er een einde aan Rode Neuzen Dag. Dat bericht verspreidde hln.be enkele dagen geleden maar er is gelukkig een alternatief in de maak. VTM, HLN, Qmusic en Belfius zijn achter de schermen bezig met een nieuw jongerenproject dat breder moet gaan dan enkel mentale problemen. Mooi initiatief maar Leuvenaar Jorrit Ferket wil niet wachten om het geld dat hij inzamelde met Safe & Soap aan een goed doel te schenken. “In juli verloor ik mijn partner Maxime aan zelfdoding”, vertelt Jorrit. “Samen met Maxime realiseerde ik de droom om op een duurzame en natuurlijke wijze zepen, geurkaarsen, verzorgings- en schoonmaakproducten te maken die goed zijn voor de huid, huis en het klimaat. Na de dood van Maxime besloot ik om per verkochte kaars 1 euro te doneren aan Rode Neuzen Dag, een initiatief voor een beter mentaal welzijn van jongeren. Met Safe & Soap wilde ik hier een jaarlijks terugkerende traditie van maken om de droom die Maxime en ik hadden verder te laten leven. Helaas stopt Rode Neuzen Dag er na zes jaar mee. Een vervelende zaak voor Safe & Soap maar het geld voor het goede doel gaat zeker niet verloren. Ik ga uiteraard de belofte nakomen om het ingezamelde geld te gebruiken voor het goede doel. Daarom besloot ik om het bedrag te schenken aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de organisatie achter Zelfmoord1813. Dit initaitief leunt bij nader inzien ook dichter aan bij de Light A Candle-actie. De actie heeft overigens meer impact dan ik had gedacht want ondertussen ben ik in contact gekomen met lotgenoten in Breda die een Concept Store hebben waar Safe & Soap eind oktober wordt opgenomen in hun assortiment. We gaan met Safe & Soap alleszins door op de ingeslagen weg en herhalen de Light A Candle-actie sowieso volgend jaar.” Meer informatie: www.safeandsoap.com