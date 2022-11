Jongeren van Climate CollActive voeren actie op Grote Markt: “Wij hopen op een rechtvaardig klimaatbeleid”

“Momenteel komen wereldleiders samen in in Sharm-el-Sheikh op de COP27. De COP is de belangrijkste jaarlijkse vergadering in de internationale klimaatonderhandelingen. Wij hopen op een rechtvaardig klimaatbeleid want op de vorige COP’s werden de groepen die het meest getroffen worden door klimaatverandering amper betrokken bij de besluitvorming”, vertelt Jutte Dessein van Climate CollActive. “MAPA-landen (most affected people & area), nvdr), vrouwen en inheemse volkeren krijgen nauwelijks toegang tot vergaderingen waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. En dat terwijl de grootste vervuilers -zoals de VS en Saoedi-Arabië- juist heel veel inspraak hebben in het debat. Daarnaast zien we dat grote multinationals de COP 27 sponsoren. Nochtans zijn die bedrijven voor een groot deel verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Via de sponsoring proberen ze zichzelf groener en duurzamer voor te stellen dan ze zijn en hun imago op te poetsen. Met onze projectie-actie op de Grote Markt in Leuven willen we deze onrechtvaardigheid aankaarten door de verhalen te verspreiden van de groepen die het meest getroffen worden door de klimaatverandering. We tonen onder meer verhalen van jonge activisten uit onder meer Zambia en Malawi. Iedereen is welkom om samen met ons de filmpjes te bekijken en om met de jongeren te spreken over klimaatrechtvaardigheid bij een kopje koffie of thee.”