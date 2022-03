Jongeren met verstandelijke beperking in gesprek met ministers Wouter Beke en Benjamin Dalle: “Als je vertrekt vanuit de talenten kijk je verder dan de beperking”

Brake-Out is het driejarig leerprogramma van Konekt vzw, een organisatie die mensen met een beperking vanuit hun sterktes benadert en ondersteunt. Jongeren tussen 18 en 30 jaar met een cognitieve beperking gaan samen met leeftijdsgenoten, coaches en supporters uit hun eigen netwerk op zoek naar hun talenten en interesses. Tijdens het traject zetten ze concrete stappen om hun eigen toekomstdroom te realiseren. Die krachtgerichte benadering kregen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle met eigen ogen te zien tijdens hun bezoek aan Maakleerplek in Leuven. Zo schotelden de deelnemers van Brake-Out de ministers het ‘Ketchup & Mayonaise spel’ voor waarbij keuzevragen werden gesteld om elkaar te leren kennen. Daarna werden er ook nog durfvragen afgevuurd op de ministers.

Brake-Outers Elien en Hanne keken er alvast naar uit om de ministers te mogen verwelkomen. “Het was fijn om de ministers te leren kennen”, vertelt Hanne. Ook Elien vond het een unieke ervaring: “Ik heb een filmpje kunnen maken van het gedicht dat minister Beke heeft gebracht op het einde en daar ben ik heel blij mee!” Carine De Baets, mama van deelnemer Jasper was ook aanwezig tijdens het bezoek. Zij vertelde over de impact die het programma heeft op haar zoon. “Jasper wist eigenlijk niet welke zijn talenten waren”, klinkt het. “Als ouder is het heel hartverwarmend om te zien hoe hij is opengebloeid. Bij Brake-Out leerde hij hoe hij zijn computertalent kan inzetten. Zo loopt hij momenteel stage en kreeg hij zelfs de kans om training te volgen bij een mediabedrijf.” De ministers zelf waren naar eigen zeggen onder de indruk van de uitwisseling. “Uiteindelijk draait het allemaal om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Als je vertrekt vanuit de talenten kijk je verder dan de beperking. Talent leidt tot motivatie en daar vraagt onze arbeidsmarkt ook om.”