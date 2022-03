Jongeren beroven met geweld tiener in park, politie identificeert verdachten

Leuven Initiatief­ne­mers enquête voor aanpassing zone 30 in het oog van de storm: “Wij willen ons construc­tief opstellen. Maar waar is de nuance?”

Zes dagen geleden lanceerden Tim Lenaerts (42) en An Claes (44) een enquête waarin de uitrol van zone 30 in alle deelgemeenten in vraag werd gesteld. Geen radicale afwijzing van de snelheidsbeperking, maar een vraag tot bijsturing waar dat opportuun is. 1.078 handtekeningen later heerst zowel tevredenheid als teleurstelling bij de initiatiefnemers. “Wij worden afgeschilderd als doodrijders en de kern van de boodschap wordt vakkundig onder de mat geveegd.”

24 maart