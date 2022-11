Jongeman slaat bierglas stuk in gezicht van 16-jarig meisje op Oude Markt in Leuven: “Stel je eens voor dat dit op haar oog was?”

LeuvenOp de Oude Markt in Leuven heeft een minderjarige jongen een bierglas stukgeslagen in het gezicht van X.D, een 16-jarig meisje uit Bierbeek. Daarbij liep het slachtoffer een diepe snee in haar lip op en raakten haar twee voorste tanden zwaar beschadigd. “Mijn dochter is ernstig verwond, maar stel je eens voor dat de slag iets hoger was en het glas haar oog had beschadigd? Dit had veel erger kunnen aflopen”, vertelt haar moeder aangeslagen.

Het incident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een drukke uitgaansavond op de Oude Markt in Leuven. X.D wandelde met een vriendin uit de Karément, maar wanneer zij haar evenwicht even verloor sprak een groepje jongeren hen aan. “Ze begonnen allerlei dingen in het Frans naar hen te roepen”, vertelt de mama van X.D. “Mijn dochter vroeg wat hun probleem was, waarop één van de jongens plots een vol bierglas op haar gezicht stuksloeg. De daders maakten zich snel uit de voeten en omstaanders ontfermden zich gelukkig meteen over mijn dochter en haar vriendin. Een ambulance kwam snel ter plaatse om haar naar spoed te brengen. Ze waren beiden volledig in paniek.”

Quote De sfeer op de Oude Markt wordt de laatste jaren steeds grimmiger en onvoorspel­baar­der. Het is er te hectisch en er lopen teveel personen met slechte bedoelin­gen rond die het voor al de rest verpesten. Moeder slachtoffer

Ernstige verwondingen

X.D (16) hield aan het voorval een diepe snee in haar lip en twee gebroken tanden over. “Eén van haar voorste tanden is zelfs volledig gebarsten tot onder het tandvlees”, zucht haar mama. “Mijn dochter is ernstig verwond en we moeten nu een specialist contacteren om haar tanden te herstellen, maar stel je eens voor dat de slag iets hoger was en het glas haar oog had beschadigd? Dit had veel erger kunnen aflopen. Mijn dochter komt voor zichzelf en anderen op en ze heeft hier niets misdaan. Wat er hier gebeurd is, is buiten alle proportie. Ze is momenteel nog zwaar aangeslagen en heeft enorm veel pijn. X. heeft drie jaar lang blokjes gedragen voor haar tanden en dan gebeurd dit.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Illustratie PZ Leuven Oude Markt. © Vertommen

Uitgaansleven Oude Markt

“Je hoort en leest regelmatig over gewelddadige incidenten tijdens het uitgaan, ook in Leuven, maar je verwacht niet je er zelf mee te maken krijgt. Mijn dochter is pas sinds augustus 16 jaar en de keren dat ze is uitgegaan op de Oude Markt kan ik op één hand tellen. De sfeer wordt daar de laatste jaren steeds grimmiger en onvoorspelbaarder, dat hoor ik regelmatig. Het is er te hectisch en er lopen teveel personen met slechte bedoelingen rond die het voor al de rest verpesten. Ik hoop en denk dat mijn dochter nu zal wegblijven van de Oude Markt in Leuven. We weten hoe de dader eruit ziet en worden goed ondersteund door de politie van Leuven. We hopen dat hij snel wordt gevonden.”

De familie heeft klacht ingediend bij de politie van Leuven. Zij onderzoeken het incident op basis van camerabeelden en getuigenissen.

Volledig scherm X.D (16) hield aan het voorval een diepe snee in haar lip en twee gebroken tanden over. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.